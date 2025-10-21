セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（20）ブラジル相手に見事な逆転勝利を収めた森保一監督photo Go! Yanagawa９月、10月で強化試合４試合を戦ったサッカー日本代表。大注目のブラジル戦では鮮やかな逆転勝利を収めたものの、それ以外の３試合では２分け１敗。ブラジルよりも力の劣る相手に勝利を奪えず、内容的にも苦しい時間帯が長かった。その現状をどう見るべきか。そして、来年に迫る北中米ワールドカップ本番に向け