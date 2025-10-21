セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（19）決勝ゴールを決めた上田。セルジオ氏も「今、ノッてるね」と賞賛photo by Go! Yanagawaかねて森保一監督や選手たちが公言している「ワールドカップ優勝」がついに見えた⁉過去の対戦では一度も勝利がなかった"王国"ブラジル相手に、見事な逆転勝ちを収めたサッカー日本代表。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏は、この歴史的な一戦をどう見た？【こんな日が来るとはね。