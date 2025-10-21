ガザで殺害されたイスラエル軍兵士の葬儀で追悼する人たち＝20日、イスラエル・モディイン（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスは20日、和平計画「第1段階」の合意に基づき、新たに人質1人の遺体をイスラエルに引き渡した。イスラエル首相府が発表した。遺体返還が大幅に遅れていることにイスラエルが反発を強める中、ハマスは停戦合意を履行する姿勢を示したが、まだ15人の遺体が残されてお