映画、ドラマ問わずさまざまな作品を確かな演技力とあたたかな存在感で彩る市毛良枝。登山や社交ダンスなどにもアクティブに挑戦する彼女が、44年ぶりの映画主演作『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』で、孫との同居をきっかけに新しい生活の扉を開く主婦を軽やかに体現する。来年デビュー55周年を迎える市毛に、本作への思いや芸能生活のターニングポイントについて話を聞いた。【写真】背中チラ見え＆スリットドレスが美