歌手の工藤静香がオフショットや手料理を披露した。２１日までにインスタグラムで「２５周年を迎えた倖田來未＠ｋｏｄａｋｕｍｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌクミちゃんのコンサート」と歌手・倖田來未の公演に足を運んだことを明かし、２ショットをアップ。「チハルとエツと偶然隣の席で一緒に盛り上がりまくりましたよ」と遭遇したＴＲＦメンバーとの写真も掲載した。さらに連続投稿で「鶏、ごぼう、舞茸の炊き込みご飯。食べ切