大相撲ロンドン公演大相撲のロンドン公演は現地時間19日、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽が行われた。安青錦が宇良との対戦。一瞬のスゴ技が現地の観客を騒然とさせた。安青錦と宇良が腕を掴み合って土俵中央で静止。頭をつけて押し込もうとする宇良の左手首を、安青錦が右手一本でくるりと捻った。体重145キロの宇良が宙を舞って一回転。土俵に叩きつけられ、一瞬呆然とした表情を浮かべた。観客からは「ウォォォ！」