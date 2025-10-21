名古屋U-18 FW大西利都は今季24得点目を記録高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ2025 WEST第18節が10月19日に開催され、名古屋グランパスU-18はサンフレッチェ広島F.Cユースと対戦した。試合は2-1で広島ユースが勝利したが、名古屋U-18のFW大西利都は今季24得点目を挙げ、プレミアリーグ歴代最多得点記録をさらに更新している。大西は前節の静岡学園戦で4得点を記録し、すでに2012年の松村亮（ヴィッセル神戸U-18）が持っ