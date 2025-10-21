俳優の篠田三郎（76）が22日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】演じた国民的ヒーロー！約50年前とは思えぬかっこよさ 2020年から故・宇野重吉さんらによって創立された「劇団民藝」青山事務所の所属となり、舞台を中心に活動するように。高校生の時に「大映ニューフェイス」に合格し、「ウルトラマンタロウ」の主人公・東光太郎役など映画・テレビドラ