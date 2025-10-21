季節外れの残暑からようやく、福岡県内も秋らしい気温になりました。福岡市の20日の最高気温は25.3℃と過ごしやすい陽気となり、秋を彩る草花も見頃を迎えています。 ■永易友希記者「福岡市・天神です。風が吹くと少し肌寒さを感じます。街ゆく人を見てみても、半袖より長袖のほうが多いようです。」福岡市の20日の最高気温は25.3℃、県内で最も高かったのは久留米市の26.1℃と、いずれも10月上旬並みで、ようやく秋の気配が感