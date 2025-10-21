秋田県内で２０日朝、湯沢、横手、由利本荘の３市で、男女６人がクマに襲われ、重軽傷を負った。このうちＪＲ湯沢駅周辺では、半径５００メートル圏の近い場所にいた男性４人が約１時間１５分の間に相次ぎ襲われた。６人とも命に別条はないが、今年の県内のクマによる人身被害は４３人に上り、収まる気配が見えない。小中学校に屋外活動自粛要請湯沢市では午前５時５分以降、同駅周辺でコンビニ帰りの男性（６３）やアルバイト