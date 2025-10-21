NHK BS7時15分からの「アンコール枠」で2025年3月末から放送していた「連続テレビ小説」『チョッちゃん』（1987年前期）が10月11日に最終回を迎えた。SNSではいまだに“『チョッちゃん』ロス”を叫ぶ声が止まない。【写真】『チョッちゃん』主演当時と現在の古村比呂さん。子宮頚がんの闘病や離婚などを経ても、笑顔には当時の雰囲気が強く残っている1987年の本放送当時、『チョッちゃん』の番宣用に配られたポストカード「飛び