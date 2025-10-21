2022年「制コレ22」でグランプリ受賞、押しも押されもせぬグラビア界の中心選手・蓬莱舞が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】10代最後のかけがえのない姿を惜しげもなく披露した蓬莱舞グラビア撮影の様子は付録のDVDに収録されており、10代最後の姿をリアルに感じることができる。インタビューでは「マンガは紙で読み、電車も切符を買う」エピソードを披露。自分を「イマドキではない」と語る。5ページ