遠洋実戦訓練を終え、母港に帰還する中国空母「遼寧」と「山東」（2025年6月撮影、写真：新華社／アフロ）いまから20年前、中国軍は米軍と競争できるレベルではなかった。しかし、習近平氏の国家主席就任後（2013年）に軍事力は驚異的に強化された。特に海軍の艦艇は数のうえでは米軍を上回り、その差はさらに拡大している。こうした中国軍の増強ぶりは、隣国である日本の安全保障にも大きな影響を及ぼしている。中国軍、とり