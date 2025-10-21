2000年の大統領就任以来、ロシアで実権を握り続けるプーチンとはどんな人物か。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんは「祖国復興の邪魔者は殺せばよいと思っている一方で、人情味を見せる場面もある」という。『国際情勢を読み解く技術』（宝島社）より、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。（第1回）ロシアのウラジーミル・プーチン大統領（写真＝kremlin.ru／CC-BY-4.0／Wikimedia Comm