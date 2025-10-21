今年で40歳になったクリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル代表として活躍を続けている。所属するサウジアラビアのアル・ナスルで得点を積み重ねており、キャリア通算ゴール数は949に達した。その彼の息子であるクリスティアーノがU-16ポルトガル代表に招集された。ポルトガルサッカー連盟が発表したフェデレーションカップに向けた22人のメンバーに名を連ねたのだ。クリスティアーノは、アル・ナスルのユースチームでプレーし