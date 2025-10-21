近年、イカ・タコなどの頭足類が高度な知能をもっていることが知られるようになりました。それらの心の仕組みを解き明かしたい『タコ・イカが見ている世界』共著者の滋野修一さんと、『睡眠の起源』で脳をもたない生物ヒドラも眠る謎解きを描いた金谷啓之さんが、生物と心・意識について語り合いました。（構成：佐藤喬）ヒトから遠い生物を研究する意味金谷：滋野先生は、なぜタコやイカといった「頭足類」を研究対象に選んだので