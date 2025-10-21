赤色灯を付けた軽乗用車で緊急車両のように走行したとして、石川県警白山署は２０日、野々市市の男子大学生（２０）を、道路運送車両法違反（不正改造）などの容疑で書類送検した。発表によると、大学生は９月２日午後３時２０分頃、小松市木場町の国道８号で、車の上部の赤色灯を点灯し、サイレンを鳴らしながら速度超過をした疑い。調べに対し、「パトカーの赤色灯がかっこいいと思った。違法だと思いながらもインターネット