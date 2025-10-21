アメリカのIT大手アマゾンのクラウドサービス、AWS（＝アマゾン・ウェブ・サービス）でシステム障害が発生し、世界的な影響が出ました。おおむね復旧したとしています。【映像】ネットサービスの障害分析サイトの情報AWSは20日、「アメリカの東部地域の複数のAWSサービスでエラー率と遅延の増加を確認した」と発表しました。アメリカメディアによりますと、銀行のアプリや仮想通貨の取引所に加えて、フェイスブックなど複数