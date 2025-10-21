マイホーム購入を考える際、最も大きな関門となるのが住宅ローンの審査です。特に30代で転職を繰り返している場合、「審査で不利になるのでは……」と不安に感じる人もいるでしょう。 実際、転職回数が多いことは審査の評価に影響することがありますが、必ずしも「多い＝通らない」という単純な構図ではありません。 そこで本記事では、転職歴が多い場合に住宅ローン審査でどのように評価されるのか、