バーゼルワールドが開催されていた展示会場。広さ計16万平方メートルに及ぶ巨大な見本市だった＝2025年8月、後藤洋平撮影 「世界最大の腕時計見本市」がかつて開かれていた、スイスのバーゼル。しかし、2020年の新型コロナ禍を契機に事実上の幕切れを迎えた。かつて「世界最大の腕時計見本市」として君臨したバーゼルワールド。100年以上の長い歴史があった催しで、スイス北西部の小都市バーゼルに世界中の時計ブランド