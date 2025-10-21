現代において破格な大型ネイキッド ホンダは、新型モデル「CB1000F」「CB1000F SE」を2026年1月16日に発売することを発表しました。 この新型モデルについて、SNSなどでは様々な声が寄せられています。ホンダの新型モデル「CB1000F」【画像】超カッコいい!! ホンダの新型モデル「CB1000F」を画像で見る（20枚）長い期間をかけてプロモーションを続けてきたCB1000Fは、ホンダのロードスポーツバイクを代表するプロダクトブランド