バングラデシュ・コックスバザールの難民キャンプで、USAIDのロゴが入った救援物資のパッケージを運ぶロヒンギャの少年＝2025年2月11日撮影、ロイター 米国際開発局（USAID）の閉鎖をはじめ、米国の対外援助の縮小は世界にどのような影響を与えるのか。現状とこれからを読み解くため、そもそも米国の対外援助はいつから始まったのか、あるべき「援助」とは何なのか、政策研究大学院大学の大野泉名誉教授に聞いた。米国