本日21日、連立を巡る紆余曲折の末に、高市早苗内閣が発足する。新総理ご本人は、「働いて、働いて内閣」と命名するのかもしれないが、私はあえて、「内憂外患内閣」と名づけたい。「内憂」については、説明するまでもなかろう。長年連れ添った自民党に対して、公明党が三下り半を突きつけて「熟年離婚」。その後、自民党がラブコールを送った国民民主党は、一時的に気を向けるも、「婚約破棄」（？）してしまった。そして最後に、