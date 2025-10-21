古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈「古墳時代の常識」が変わる？…最新の研究により明かされる、世界史の中の「古墳時代」〉に引き続き、古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集した