【著者インタビュー】橘さつきさん／『葬儀から壊れていく家族』／さくら舎／1980円【本の内容】《家族間の葛藤に「弔いの場」であることをわきまえようとする「モラル」と、自身の中で蠢く「負の感情」とのせめぎ合い。私たちはこれまで、そうした現実に背を向けて、美談で終わらせることを良しとしてきたのではないだろうか？》（「はじめに」より）。具体的な家族の「壊れていく」エピソードはどれも決して他人事には思えず、家