この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「深い愛情だと思う」ペットを飼わない人への思いに6万いいね 白玉と私(@siratama_pome)さんの投稿です。動物好きだからといって、必ずしもペットを飼える方ばかりではありませんよね。さまざまな事情でペットを飼えな