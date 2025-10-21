日本地図や都道府県については、みっちり小学生のころ勉強してきたはず！でも、意外とシルエットだけでは正解できないもの……。早速、正解をご紹介します。Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、東京の西に位置し、7世紀に建立された善光寺があるでも有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/autumn-colors-kumoba-pond-karuizawa-town-