女優の新木優子が１５日、自身のインスタグラムを更新。モデル、女優の谷まりあの誕生日を祝福したことを明かした。新木は「少し前に．．．♡まりちゃんの３０歳誕生日お祝い」と投稿。「この間まで二人とも学生だったのにねぇなんて話をしながら、楽しくて美味しい時間でした」とつづり、ピンクのドレス姿の谷と並び、ノースリーブのドレスをまとったツーショットを公開した。「いつも笑顔でたくさんの癒しをくれてあ