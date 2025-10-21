東京・豊島区を走行中のJR山手線の電車内で催涙スプレーのようなものがまかれ、男性2人がけがをしました。【映像】JR大塚駅周辺の様子20日午後7時半すぎ、豊島区のJR大塚駅で「催涙スプレーがまかれた」と駅員から110番通報がありました。警視庁によりますと、山手線・内回りの車内で催涙スプレーのようなものがまかれ、60代の男性2人が軽いけがをしました。警視庁は、スプレーをまいた傷害の疑いで30代の女性を現行犯逮捕