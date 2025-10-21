２児の母でタレントの安田美沙子が２０日、自身のインスタグラムを更新。ハーフマラソン完走を報告した。安田は「東京レガシーハーフマラソン２０２５最高のレースになりました」と投稿。「色んな想いがいっぱいあって、なんて表現していいのかわからないのだけど。。やっぱりあのスタートに立つと毎回泣きそうになる。１５，０００人のランナーがワンチームになって、国立競技場というスペシャルな場所から走り続ける！その