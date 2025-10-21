俳優の伊藤英明が１９日、自身のインスタグラムを更新。同じく俳優の坂口憲二とのツーショットを公開した。伊藤は「楽しかった！！こうちゃん、けんじありがとう！！」とつづり、バーベキューを楽しむ写真をアップ。ラフな服装で、坂口の肩に手を回し笑顔で並んだプライベートショットを披露した。この投稿には過去に２人が共演したドラマのファンから「天体観測大好きでした」「最強ダブルス」「ダブルス続きが見たい」「相