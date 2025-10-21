俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。【写真あり】増えてる！ 新たな相関図が公開された第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」から舞台は東京へ移る。公開された相関図には、新たな登場人物として濱正悟が演じる庄田多吉の姿も。松江の秀才で、