気象台は、午前7時16分に、大雨警報（土砂災害）を十島村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・十島村に発表 21日07:16時点奄美地方では、21日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十島村□大雨警報【発表】・土砂災害21日夕方にかけて警戒