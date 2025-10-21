◆記者コラム・タカ番24時短期決戦は一つのプレーが流れを大きく左右することがある。ソフトバンクと日本ハムが対戦したクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでも、レギュラーシーズンでは珍しいプレーが出た。周東佑京は劣勢を打破するため、単打でもいい場面であえてダイビングキャッチを試みた。有原航平は苦手の左打者に対してタイミングを変えるため「3段モーション」やクイックを駆使し球を投じた。すべて