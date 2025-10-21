「定年＝引退」は、現在の働き方が多様化するなかで過去のものになりつつある。そんななか、定年後の仕事にはいったいどんな選択肢があるのか。【画像】「姥捨て山計画」だと批判された当時の通産省が提唱した「シルバーコロンビア計画」『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』より一部抜粋・再構成してお届けする。 ストレスの低い仕事を選べる幸せ もし定年後に何らかの仕事に就きたいとしたら、理想は、これまでの経