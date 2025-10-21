◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)互いに3勝とした最終第6戦に勝利し、2年連続の日本シリーズ進出を決めたソフトバンク。試合後に小久保裕紀監督は、試合前に選手らに語った言葉と当日のオーダーの考案経緯について明かしました。負ければ終わりの大一番に勝利し、「正直ホッとしてますね」と安堵感(あんどかん)をにじませた小久保監督。続けて「2連勝で、その