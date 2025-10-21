【モデルプレス＝2025/10/21】元AKB48の鈴木優香が、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。抜群のスタイルを披露した。【写真】鈴木優香、美バスト溢れるSEXYカット◆鈴木優香、抜群スタイル披露アイドル卒業後はソロタレントとして活動を続けている鈴木。チャンネル登録者数50万人を超えるなど、YouTubeでの活動も目覚ましい鈴木。5ページのグラビアはシャワーシーンをはじめ、美しい腹筋が輝く抜群のスタイルを披露した