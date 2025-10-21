【モデルプレス＝2025/10/21】グラビアアイドルの名取くるみが、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。愛車とのグラビアを披露した。【写真】名取くるみ、豊満バスト大胆披露◆名取くるみ、“マイカーグラビア”披露「ミスFLASH2021」、「日本レースクイーン大賞2022」を受賞し、第一線で活躍し続ける名取。納車したばかりの愛車・フェアレディZとともに撮影した、“マイカーグラビア”を披露した。貫禄あふれるグラマラ