気象庁は先ほど午前7時前に、伊豆諸島に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】気象庁HPの情報気象庁は21日夕方〜夜遅くにかけて、伊豆諸島で線状降水帯が発生するおそれがあると発表しました。伊豆諸島では暗い時間に猛烈な雨が降る予想で、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。22日朝までの予想雨量は、伊豆諸島の多い所で200ミリの見込みです。土砂災害や河川の氾濫など、厳重な警戒が必要です。（AN