『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めお茶の間の人気を集める今井春花が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】圧倒的な清楚感！アンコール登場した今井春花先日同誌で披露したグラビアが大きな反響を呼び、今回は最新デジタル写真集から厳選カットを掲載している。圧倒的に清楚な今井が見せる、澄ました表情や屈託のない笑顔が見どころだ。インタビューでは、大学卒業後、アパ