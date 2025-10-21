スープがお皿からこぼれるほどの「スープパスタ」が注目され、専門店も続々登場しています。人気のワケとは？ 【写真を見る】ナゼ？“あふれんばかり”の「スープパスタ」人気が拡大中【THE TIME,】 「汁だく」＆「エプロン必須」で売上2倍平日にもかかわらず行列＆満席の『IVO HOME'S PASTA 品川店』（東京・品川駅ナカ）。全国に10店舗展開するスープパスタ専門店で、いま女性客を夢中にしているのが「絶望のスパゲッ