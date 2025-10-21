◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは勝った方が日本シリーズ進出となる日本ハムとのCSファイナル第6戦に勝利。試合後には柳町達選手が喜びを語りました。柳町選手はCSファイナル6試合すべてに出場し、うち4試合でマルチ安打を記録。第6戦こそ無安打でしたが、打線をけん引しました。試合後、「苦しくて長い6試合だった」と日本ハムとの死闘を振り