色のない世界【漫画】本編を読む学生の頃から漫画を描くことが好きだった猫原のし(@nyan_boku)さんは、X(旧Twitter) などのSNSを中心に漫画を公開している。2023年11月には「ちびっこしろにゃんの色彩屋さん」を投稿。現実世界で疲れ切った大人たちが登場し、あるものと出会い色のある世界を取り戻していくというエピソードだ。SNSでは5話まで公開(2025年10月19日時点)され、元カノを引きずる男性が登場する第2話は3.7万いいねを獲