元乃木坂46で現在は俳優としても活動する相楽伊織が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】圧巻グラビア！美尻を惜しげもなく披露した相楽伊織10ページにわたる巻頭グラビアは微笑みから妖艶な表情まで、まさに表現者と呼ぶにふさわしい構成だ。インタビューでは今月末から始まる出演舞台についても語っている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。同誌には、名取くるみ、