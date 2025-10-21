プロ野球・DeNAは20日、5年率いた三浦大輔監督が退任を発表し、相川亮二監督が就任を発表しました。新旧の監督同士が対面し、共同記者会見が行われました。三浦監督は、DeNAを5年指揮し、2年目から4年連続Aクラス入り。今季はリーグ2位でした。監督就任からの5年間を、「最下位からスタートした中で、 コーチもそうですし、スタッフも選手たちも成長していきながらAクラスで戦えるようになってきて、本当に充実した5年間だったと思