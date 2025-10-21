「スタイルも昔から全然変わらない」10月15日、鎌倉市のJR鎌倉駅前で俳優の鶴田真由（55）が鎌倉警察署の一日署長として、防犯や犯罪被害への注意を呼びかけた。当日は霧雨が降るあいにくの天気だったが、鶴田は駅前で道行く人、一人ひとりに啓発グッズを手渡していた。その後、鎌倉駅前から人力車に乗り、鎌倉武士に扮した「鎌倉もののふ隊」のメンバーとともに、鶴岡八幡宮までパレードを行った。「鶴田は、鎌倉市出身で大学卒業