◇報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第６回ＷＢＡ世界ミドル級（７２・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇同級４位・竹原慎二（判定）王者・ホルヘ・カストロ●（１９９５年１２月１９日、後楽園ホール）日本ボクシング界に奇跡が起きた。挑戦者の竹原慎二（沖）が、ＷＢＡ世界ミドル級チャンピオンのホルヘ・カストロ（アルゼンチン）を判定で下し、日本で初めて世界ミドル級のベルトを手にした。当時２３歳、２