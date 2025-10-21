木村拓哉（52）が20日、山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）の劇中に名所として出てくる東京タワーに、撮影で使用したタクシーを自ら運転し、さっそうと登場した。劇中では85歳のマダムを後部座席に乗せ、東京・柴又から神奈川・葉山の高齢者施設まで送り届ける個人タクシー運転手を演じる。この日はマダム役の倍賞千恵子（84）を助手席に乗せ、手をつないでエスコート。倍賞から「運転がお上手。安心