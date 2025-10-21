またまたフランスから楽しみなFWが出てきた。現在ボーンマスでブレイクの兆しを見せるのは19歳のフランス人FWイーライ・ジュニア・クルーピだ。ボーンマスは今節クリスタル・パレスと対戦し、3-3で引き分けた。そのうちの2ゴールを奪ったのがクルーピで、早くも今季リーグ戦3点目だ。ボーンマスは今夏にDFディーン・ハイセンをレアル・マドリードへ（6250万ユーロ）、ミロシュ・ケルケズをリヴァプールへ（4690万ユーロ）、イリア