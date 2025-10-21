（画像：X〖じゃあ、あんたが作ってみろよ〗 TBS10月期火曜ドラマ【公式】@antaga_tbs）【画像】悪意なき「でも、強いて言えば全体的におかずが茶色すぎるかな」の一言に凍りついた食卓10月7日に始まった連続ドラマ、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）は、「逃げるは恥だが役に立つ」以降、定番化した感があるTBSの火曜の「家事ドラマ枠」での放送だ。谷口菜津子のマンガが原作。「化石みたいな人」と揶揄さ